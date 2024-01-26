Россияне обстреливают Авдеевку с помощью КАБов и дронов, ситуация с эвакуация усложнилась: Барабаш рассказал детали

В Авдеевке третий месяц сложная ситуация, единственная дорога, которая ведет в город постоянно обстреливается российскими войсками с помощью авиабомб и дронов. Что касается гуманитарной помощи, то ее завозят, но ее недостаточно. Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.



«Ситуация сложная, жители Авдеевки это ощущают. У нас новая волна эвакуации. За прошлую неделю мы вывезли 50 человек, на этой неделе тенденция сохраняется. Вчера 9 человек уехали, сегодня запланирована также многочисленная эвакуация. По состоянию на утро 26 января 1060 человек в городе», — отметил он.



Барабаш подчеркнул, что эвакуацию проводить пока сложно, ведь по дороге ежедневно бьют россияне.



«Это очень опасно. Дорога очень избита. Последние несколько недель они пытаются этими КАБами бить по дороге, чего раньше они не делали. Пытаются попасть по мостам, чтобы перебить логистику», — сказал начальник МВА.



По его словам, гуманитарной помощи недостаточно, однако ситуация не является критической. Так, до обострения, которое началось в октябре 2023 года, в город завозили 20-22 тонны каждый месяц. За декабрь в город привезли около 3 тонн «гуманитарки», в январе будет примерно 2 тонны.



Напомним, российская диверсионно-разведывательная группа смогла зайти в тыл украинских войск в районе бывшего гостиничного комплекса «Царская охота» на южной окраине Авдеевки, пройдя по старой подземной трубе.