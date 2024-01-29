Внаслідок ракетного обстрілу по Мирнограду є пошкодження: деталі нічної атаки

Внаслідок сьогоднішнього нічного обстрілу у Мирнограді Донецької області пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Ключка, передає Суспільне Донбас.



За його інформацією, армія РФ застосувала три ракети ЗРК С-300. Атака сталася після опівночі, десь о 00:30.



«Дитячий садок і щонайменше п'ятнадцять приватних будинків було пошкоджено, ще один навчальний заклад найбільше зруйновано. На щастя, без жертв», — зазначив голова адміністрації.



Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.



Нагадаємо, в ніч проти 29 січня армія РФ вдарила ракетами по Мирнограду в Донецькій області.