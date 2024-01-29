В Донецкой области вернули свет более чем 49 тысячам семей

Восстановление электроснабжения. Фото: ДТЭК Донецкие электросети

С 22 по 28 января энергетики «ДТЭК» сумели провести ряд ремонтов — это позволило вернуть электричество в 59 прифронтовых населенных пунктов, благодаря чему свет появился в жилищах 49 630 семей. Об этом написал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«В частности, только за выходные благодаря профессионализму энергетиков электричество вернули до 20 тысяч семей в 3 населенных пунктах», — сообщил глава Донецкой ОВА.



Ранее в течение прошлой недели с 15 по 23 января энергетики «ДТЭК» вернули свет более 24 тысячам жителям Донецкой области.