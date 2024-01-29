На Донеччині повернули світло до понад 49 тисяч родин

Відновлення електропостачання. Фото: ДТЕК Донецькі електромережі

З 22 по 28 січня енергетики «ДТЕК» зуміли провести низку ремонтів — це дозволило повернути електрику до 59 прифронтових населених пунктів, завдяки чому світло з'явилося у житлах 49 630 сімей. Про це написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Зокрема, лише за вихідні завдяки професіоналізму енергетиків електрику повернули до 20 тисяч сімей у 3 населених пунктах», - повідомив голова Донецької ОВА.



Раніше протягом минулого тижня з 15 по 23 січня енергетики «ДТЕК» повернули світло понад 24 тисячам донеччан.