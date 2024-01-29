Російські військові розстріляли родину в окупованій Кремінній — ЗМІ

У тимчасово окупованій Кремінній Луганській області російські солдати розстріляли сім'ю з трьох осіб. Про це передає російський Telegram-канал ASTRA з посиланням на джерела та слова рідних родини.



За даними ASTRA, 26 січня тіла 60-річної Наталії Бурлуцької, її 37-річної доньки Алли Бурлуцької та 41-річного чоловіка Алли Андрія Рубана з вогнепальними пораненнями виявили на провулку Леніна. Родичі вбитої родини розповіли, що 37-річної Алли залишилася 18-річна донька Вікторія.



За підозрою у розстрілі цивільних громадян було затримано військовослужбовця РФ Фідана Хаєрзамана. Ще двоє його товаришів по службі перебувають у розшуку — 30-річний Ігор Дмитрієв і 39-річний Азамат Гарєєв.





Нагадаємо, наприкінці жовтня 2023 року у захопленій Волновасі Донецької області було вбито дев'ятьох людей, серед них — двоє дітей.



Зазначають, що затримані — контрактники в/ч 16871 21-річний Антон Сопов та 28-річний Станіслав Рау, — «ВЧК ОГПУ». За попередніми даними, мотивом злочину став конфлікт на побутовому ґрунті. Цікаво, що батьки підозрюваних раніше неодноразово були засуджені, а батько Сопова — Руслан Сопов — знаходиться в базі «Миротворець», оскільки бере участь у війні проти України.