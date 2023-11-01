Расстрел семьи в Волновахе: подозреваемых задержали на 30 суток

В российских СМИ сообщили, что задержали 2 россиян, которые подозреваются в убийстве семьи из девятерых человек в Волновахе Донецкой области. Виновниками россияне назвали «военнослужащих-контрактников с Дальнего Востока».



Отмечается, что задержанные — контрактники в/ч 16871 21-летний Антон Сопов и 28-летний Станислав Рау, — «ВЧК ОГПУ». По предварительным данным, мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве.





«Подозреваемые в убийстве девяти человек в городе Волновахе на юге Донецкой Народной Республики задержаны на 30 суток. Об этом нам сообщил источник в правоохранительных органах региона», — говорится в сообщении.



Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» пишет со ссылкой на источник, что на первоначальных следственных действиях Сопов и Рау признались, что хотели поквитаться только с мужчинами — Эдуардом и его сыном Александром, которые, якобы, их обидели. По словам задержанных, женщин и детей они убили случайно, так как в темноте не смогли распознать жертв.



По данным источника, одного из убийц взяли дома — он проживал неподалеку от коттеджа, в котором нашли расстрелянной семью Капканец. Другого обвиняемого обнаружили чуть позже. Предположительно, стрельба велась из специальных штурмовых автоматов «Вал».



Что касается подозреваемых, то Сопову в августе исполнился 21 год – он пошел служить по контракту сразу после окончания срочной службы, а 28-летний Рау родом из Алтайского края, но в последнее время проживал с женой в Петропавловске-Камчатском. Оба задержанные имели проблемы с долгами.



Кроме того, незадолго до расстрела губернатор Камчатского края Владимир Солодов прибыл на фронт под оккупированным Донецком и вручил им медали. Незадолго до встречи с губернатором морпехи участвовали в боях под селом Новомайорское и по представлению Сергея Шойгу (глава Минобороны РФ) им вручили награды.

Известно, что Сопов и Рау стали героями многочисленных пропагандистских сюжетов на RT и Известиях. Сопова там представляли стрелком с позывным «Химик».



Интересно, что отцы подозреваемых ранее неоднократно судимы, а отец Сопова — Руслан Сопов — находится в базе «Миротворец», так как участвует в войне против Украины.



Напомним, в захваченной Волновахе Донецкой области произошло происшествие, в городе были убиты девять человек, среди них — двое детей.