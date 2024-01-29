Спасатели Донетчины эвакуировали 4 человека с Авдеевского направления. Фото: ГСЧС

Спасатели Донецкой области в течение суток, 28 января, эвакуировали 4 человек из Авдеевского направления, один из них был травмирован в результате обстрелов со стороны российских захватчиков. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций.



«За минувшие сутки спасатели эвакуировали из Авдеевского направления, где продолжаются активные бои, 4 человека, из которых трое жителей Авдеевки (1 из которых — раненый человек) и один из поселка Очеретино», — говорится в сообщении.

Кроме того, в течение дня спасательный персонал оказал помощь во время эвакуации в Покровском районе 14 гражданским, среди них — 4 детей и 1 человек с ограниченными возможностями.



«Каждый день на территории Донецкой области от постоянных обстрелов получают ранения и гибнут мирные люди. Лучший выход в этой ситуации — это эвакуация в более безопасные регионы страны. Сотрудники ГСЧС прилагают все усилия, чтобы помочь населению в эвакуационной деятельности», — отметили спасатели.





Напомним, принудительная эвакуация была объявлена в отдельных населенных пунктах Марьинской и Очеретинской громад Донецкой области.