Рятувальники Донеччини евакуювали 4 людей з Авдіївського напрямку

Рятувальники Донеччини евакуювали 4 людей з Авдіївського спрямування. Фото: ДСНС

Рятувальники Донецької області протягом доби, 28 січня, евакуювали 4 людей з Авдіївського напрямку, одного з них було травмовано внаслідок обстрілу з боку російських загарбників. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій.



«За минулу добу рятувальники евакуювали з Авдіївського напрямку, де тривають активні бої, 4 особи, з яких троє мешканців Авдіївки (1 з яких — поранена людина) та одного з селища Очеретине», — йдеться у повідомленні.

Крім того, протягом дня рятувальний персонал надав допомогу під час евакуації у Покровському районі 14 цивільним, серед них — 4 дітей та 1 особа з обмеженими можливостями.



«Щодня на території Донецької області від постійних обстрілів дістають поранення та гинуть мирні люди. Найкращий вихід у цій ситуації — це евакуація до безпечніших регіонів країни. Співробітники ДСНС докладають усіх зусиль, щоб допомогти населенню в евакуаційній діяльності», — зазначили рятувальники.





Нагадаємо, примусову евакуацію було оголошено в окремих населених пунктах Мар'їнської та Очеретинської громад Донецької області.