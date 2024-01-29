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Оккупанты в Мариуполе «пристраивают» новые подъезды к аварийным домам

29 января 2024, 17:34

Оккупанты в Мариуполе «пристраивают» новые подъезды к аварийным домам

Во временно оккупированном Россией Мариуполе Донецкой области захватчики придумывают «новые методы» ремонта домов. В частности, они сносят поврежденные подъезды и строят новые, но другая часть дома остается в «первичном» виде. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

По словам легитимного мэра города Вадима Бойченко, оккупанты не планируют качественно модернизировать город, дома мариупольцев продолжают быть аварийными.



«Поэтому Мариупольский городской совет в эвакуации при поддержке международных доноров и при участии ведущих архитекторов работает над разработкой Плана возрождения города после деоккупации «Mariupol Reborn». После возвращения Мариуполя в Украину мы отстроим дома и мирные кварталы, опираясь на ведущий современный опыт и создание доступной комфортной инфраструктуры», — подчеркнул он.


Напомним, в оккупированном Мариуполе появились агенты по недвижимости, в большинстве своем приехавшие из России. Они задорого продают квартиры местных жителей, вынужденных покинуть родной дом из-за вторжения России. 

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