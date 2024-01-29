Окупанти у Маріуполі «прибудовують» нові під`їзди до аварійних будинків

У тимчасово окупованому Росією Маріуполі Донецької області загарбники вигадують нові методи ремонту будинків. Зокрема, вони зносять пошкоджені під'їзди та будують нові, але інша частина будинку залишається у «первинному» вигляді. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



За словами легітимного мера міста Вадима Бойченка, окупанти не планують якісно модернізувати місто, будинки маріупольців продовжують бути аварійними.





«Тому Маріупольська міська рада в евакуації за підтримки міжнародних донорів і за участю провідних архітекторів працює над розробкою Плану відродження міста після деокупації «Mariupol Reborn». Після повернення Маріуполя до України ми відбудуємо будинки та мирні квартали, спираючись на провідний сучасний досвід та створення доступної комфортної інфраструктури», — наголосив він.





Нагадаємо, в окупованому Маріуполі з'явилися агенти з нерухомості, які здебільшого приїхали з Росії. Вони задорого продають квартири місцевих жителів, які змушені залишити рідний будинок через вторгнення Росії.