ЕБРР предоставит кредит на €200 млн в поддержку украинских ГЭС

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит «Укргидроэнерго» кредит около 200 миллионов евро под государственные гарантии, деньги пойдут на критически необходимое оборудование для Днепровской и Среднеднепровской ГЭС и поддержку ликвидности компании.



Соглашение было опубликовано на сайте банка. Ссуда состоит из 150 млн евро для оборудования Днепровской и Среднеднепровской гидроэлектростанций и еще 50 млн евро для экстренной поддержки ликвидности «Укргидроэнерго».



Банк отмечает, что проект усилит энергетическую безопасность Украины. Во-первых, благодаря этим средствам можно будет заменить 4 гидроагрегата на Днепровской гидроэлектростанции (ГЭС) в Запорожской области.



Системы были изношены в результате длительной эксплуатации с 2003 года и повреждений, вызванных российскими ракетными обстрелами. Ожидается, что после смены общая производственная мощность увеличится на 16%.



Во-вторых, средства ЕБРР позволят заменить старые краны на Среднеднепровской ГЭС в Днепропетровской области. Краны имеют значение для эффективного обслуживания гидроэлектростанций.



Кредит будет предоставлен двумя траншами по 100 миллионов евро каждый. Средства для первого перевода будут выделены из ЕБРР, а для второго из Италии специально под такую потребность банка.



Ранее корейские инженерные и конструкторские компании заинтересовались в инвестициях в украинский энергосектор.