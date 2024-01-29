ЄБРР надасть кредит у €200 млн на підтримку українських ГЕС

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть «Укргідроенерго» кредит близько 200 мільйонів євро під державні гарантії, гроші підуть на критично необхідне обладнання для Дніпровської та Середньодніпровської ГЕС та підтримку ліквідності компанії.



Угода була опублікована на сайті банку. Позика складається зі 150 млн євро для обладнання Дніпровської та Середньодніпровської гідроелектростанцій та ще 50 млн євро для екстреної підтримки ліквідності «Укргідроенерго».



Банк наголошує, що проєкт посилить енергетичну безпеку України. По-перше, завдяки цим коштам можна буде замінити 4 гідроагрегати на Дніпровській гідроелектростанції (ГЕС) у Запорізькій області.



Системи були зношені внаслідок тривалої експлуатації з 2003 року та пошкоджень, спричинених російськими ракетними обстрілами. Очікується, що після зміни загальна виробнича потужність збільшиться на 16%.



По-друге, кошти ЄБРР дозволять замінити старі крани на Середньодніпровській ГЕС у Дніпропетровській області. Крани мають значення для ефективного обслуговування гідроелектростанцій.



Кредит буде надано двома траншами по 100 мільйонів євро кожен. Кошти для першого переказу буде виділено з ЄБРР, а для другого з Італії спеціально під таку потребу банку.



Раніше корейські інженерні та конструкторські компанії зацікавилися інвестиціями в український енергосектор.