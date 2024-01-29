Спасатели ликвидировали пожар в Сумской области, возникший из-за обстрела РФ

Пожар в Сумской области после обстрела оккупантов. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожары в Шосткинском районе, возникшие из-за ударов РФ во второй половине дня. Об этом сообщило ГСЧС Сумской области.



«Спасатели получили информацию, что в результате нанесенных вражеских ударов по Зноб-Новгородской территориальной общине возникли пожары в жилом секторе, где проживают мирные граждане», — отмечается в сообщении.



Согласно областному ГСЧС, пожары происходили сразу на двух разных улицах. Спасатели ликвидировали возгорание жилого дома, хозяйственного сооружения и легкового автомобиля.



Ранее стало известно, что в результате обстрелов погибли три человека. Тела двух погибших сотрудники ГСЧС обнаружили на месте пожара во время разбора конструкций. Еще один человек умер по дороге в больницу.