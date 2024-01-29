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Рятувальники ліквідували пожежу в Сумській області, яка виникла через обстріл РФ

29 січня 2024, 20:15

Рятувальники ліквідували пожежу в Сумській області, яка виникла через обстріл РФ

Пожежа на Сумщині після обстрілу окупантів. Фото: ДСНС Пожежа на Сумщині після обстрілу окупантів. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежі у Шосткинському районі Сумської області, що виникли через удари РФ у другій половині дня. Про це повідомило ДСНС Сумської області.

«Рятувальники отримали інформацію, що внаслідок завданих ворожих ударів по Зноб-Новгородській територіальній громаді виникли пожежі у житловому секторі, де мешкають мирні громадяни», — наголошується в повідомленні.

Згідно з обласним ДСНС, пожежі відбувалися одразу на двох різних вулицях. Рятувальники ДСНС ліквідували займання житлового будинку, господарчої споруди та легкового автомобіля.

Раніше стало відомо, що в результаті обстрілів загинули троє людей. Тіла двох загиблих співробітники ДСНС виявили на місці пожежі під час розбору конструкцій. Ще одна людина померла дорогою до лікарні.

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