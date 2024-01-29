Рятувальники ліквідували пожежу в Сумській області, яка виникла через обстріл РФ

Пожежа на Сумщині після обстрілу окупантів. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежі у Шосткинському районі Сумської області, що виникли через удари РФ у другій половині дня. Про це повідомило ДСНС Сумської області.



«Рятувальники отримали інформацію, що внаслідок завданих ворожих ударів по Зноб-Новгородській територіальній громаді виникли пожежі у житловому секторі, де мешкають мирні громадяни», — наголошується в повідомленні.



Згідно з обласним ДСНС, пожежі відбувалися одразу на двох різних вулицях. Рятувальники ДСНС ліквідували займання житлового будинку, господарчої споруди та легкового автомобіля.



Раніше стало відомо, що в результаті обстрілів загинули троє людей. Тіла двох загиблих співробітники ДСНС виявили на місці пожежі під час розбору конструкцій. Ще одна людина померла дорогою до лікарні.