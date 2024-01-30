Россия выпустила по Херсонской области 272 снаряда: один человек убит

За минувшие сутки противник совершил 67 обстрелов, выпустив 272 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, авиации и БпЛА, в том числе 2 типа Shahed. Об этом написал глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин.



«Русские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; "шахедами" атаковали территорию и постройку предприятия в Херсонском районе», — написал Прокудин.



По данным главы Херсонской ОВА, из-за российской агрессии один человек погиб, еще один — получил ранения. Напомним, сегодня, 30 января, российские войска в очередной раз атаковали территорию Украину беспилотниками и ракетами.