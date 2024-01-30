Росія випустила по Херсонській області 272 снаряди: одну людину вбито

Минулої доби противник здійснив 67 обстрілів, випустивши 272 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, авіації та БпЛА, у тому числі 2 типу «Shahed». Про це написав голова Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; "шахедами" атакували територію та споруду підприємства у Херсонському районі», - написав Прокудін.



За даними голови Херсонського ОВА, через російську агресію одна людина загинула, ще одна — отримала поранення.



Нагадаємо, сьогодні, 30 січня, російські війська вкотре атакували територію України безпілотниками та ракетами.