У Миколаївській області уламки БПЛА влучили у вантажний автомобіль, який перевозив насіння соняшника

Вантажівка, що перевозила насіння соняшнику. Фото: ДСНС

У Миколаївській області, вночі, 30 січня, російські війська вкотре вдалися до повітряної атаки, внаслідок падіння уламків збитого БпЛА в одному з районів на дорозі спалахнув вантажний автомобіль, який перевозив насіння соняшника.



Про це повідомляє ДСНС. Пожежники оперативно ліквідували пожежу на площі 70 кв. м. Водія транспортного засобу з травмами госпіталізовано до лікарні.



Нагадаємо, сьогодні, 30 січня, російські війська вкотре атакували територію України безпілотниками та ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 15 із 35 російських цілей.



Також раніше російські військовослужбовці завдали 159 ударів по 19 містам та селам Запорізької області, здійснивши 48 атак за допомогою БПЛА.