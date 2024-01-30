Запорожскую область атаковало почти полсотни дронов

За прошедшие сутки российские военнослужащие нанесли 159 ударов по 19 городам и селам Запорожской области, также совершили 48 атак с помощью БПЛА. Об этом в Телеграмме сообщает начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.



«Оккупанты ударили авиационным снарядом по Малой Токмачке, совершили 48 БПЛА-атак по Гуляйполю, Чаривному, Малиновке, Полтавке, Новоандреевке, Щербакам, Левадному, Гуляйпольскому и Лобковому, а также 5 обстрелов РСЗО Роботиного, Червоного и Малой Токмачки», — заявил Малашко.



Начальник Запорожской ОВА уточнил, что 105 артударов пришлись по Гуляйполю, Новодаровке, Новоданиловке, Чаривному, Червоному, Левадному, Каменскому, Степногорску, Пятихаткам, Степовому и другим прифронтовым населенным пунктам.



Поступило девять сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.



Напомним, за минувшие сутки противник совершил 67 обстрелов Херсонской области, выпустив 272 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, авиации и БпЛА, в том числе 2 типа Shahed.



Ранее, 30 января, российские войска в очередной раз атаковали территорию Украину беспилотниками и ракетами.