Оккупанты повредили оборудование «Укрэнерго» на одной из подстанций в центральном регионе

В ночь на 30 января Россия совершила массированную атаку БПЛА – 35-ю «шахедами» по трем направлениям, в результате атаки войска РФ повредили оборудования на одной из подстанций «Укрэнерго» в центральном регионе. Об этом заявил системный оператор ОЭС Украины.



Под атакой оказался ряд гражданских объектов, в том числе и критической инфраструктуры. Силы обороны Украины уничтожили 15 БПЛА в разных областях.



«Благодаря согласованным действиям энергетиков и военных массированная атака не повлекла критических последствий для сбалансированной работы энергосистемы. К сожалению, есть повреждения оборудования на одной из подстанций "Укрэнерго" в центральном регионе», — говорится в сообщении.



В настоящее время продолжаются заживления промышленных потребителей по резервным схемам. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги.



Поврежденное оборудование планируется как можно быстрее заменить новым из аварийного запаса, созданного «Укрэнерго». Напомним, в Украине по состоянию на 22 января были выведены в резерв два энергоблока и четыре корпуса тепловой генерации.