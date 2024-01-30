Окупанти пошкодили обладнання «Укренерго» на одній із підстанцій у центральному регіоні

У ніч на 30 січня Росія здійснила масовану атаку БПЛА – 35-ма «шахедами» за трьома напрямками, внаслідок атаки війська РФ пошкодили обладнання на одній із підстанцій «Укренерго» у центральному регіоні. На цьому наголосив системний оператор ОЕС України.



Під атакою опинилася низка цивільних об'єктів, у тому числі й критичної інфраструктури. Сили оборони України знищили 15 БПЛА у різних областях.



«Завдяки узгодженим діям енергетиків та військових масована атака не спричинила критичних наслідків для збалансованої роботи енергосистеми. На жаль, є пошкодження обладнання на одній з підстанцій "Укренерго" в центральному регіоні», — йдеться у повідомленні.



В цей час продовжуються заживлення промислових споживачів за резервними схемами. Аварійно-відновлювальні роботи розпочалися одразу після відбою тривоги.



Пошкоджене обладнання планується якнайшвидше замінити на нове з аварійного запасу, створеного «Укренерго». Нагадаємо, в Україні станом на 22 січня було виведено в резерв два енергоблоки та чотири корпуси теплової генерації.