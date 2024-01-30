Настоятель храма УПЦ МП, который восхвалял Захарченко, Гиви и Моторолу — проведет ближайшие годы в тюрьме

Последователь московского патриархата осужден. Фото: СБУ

Настоятель одного из храмов Винницкой епархии УПЦ МП, который восхвалял террористов Захарченко, Гиви и Моторолу проведет два года в тюрьме за отрицание вооруженной агрессии РФ и глорификацию российских захватчиков. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.



«На страницах собственного Телеграмм-канала он называл вооруженную агрессию России "гражданской войной" в Украине и восхвалял террористов Захарченко, Гиви и Моторолу. Также фигурант репостил публикации и комментарии пресс-службы РПЦ, где оправдывали захват части территории нашего государства и героизировали российских оккупантов», — объяснили в СБУ.



При этом клирик регулярно распространял авторские комментарии, в которых пытался дискредитировать украинских военных и оскорблял религиозные чувства верующих разных конфессий.



Для маскировки своих действий, протоиерей писал в соцсетях под вымышленным псевдонимом. Кроме того, клирик распространял прокремлевские нарративы во время проповедей и личного общения с представителями религиозной общины.



С учетом полного сотрудничества со следствием ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы. Стоит отметить, что представители московского патриархата уже не в первый раз замечены в коллаборационизме.



Ранее прокуратура АРК сообщила о подозрении протоиерею Симферопольской и Крымской епархии УПЦ МП. Его действия квалифицированы как пособничество государству-агрессору.



Также церковная хористка и супруга настоятеля местного храма УПЦ МП в Запорожской области корректировала воздушные атаки РФ по Запорожью и ожидала полной оккупации региона.



К тому же экс-казначей Киево-Печерской Лавры помогал мужчинам незаконно пересекать границу, вдобавок служба безопасности проводила следственные действия на территории Почаевской Успенской Лавры УПЦ МП в рамках уголовного производства о причастности руководства Лавры к разжиганию национальной вражды и ненависти.