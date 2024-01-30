Настоятель храму УПЦ МП, який вихваляв Захарченка, Гіві та Моторолу — проведе найближчі роки у в'язниці

Послідовника московського патріархату засуджено. Фото: СБУ

Настоятель одного з храмів Вінницької єпархії УПЦ МП, який вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу, проведе два роки у в'язниці за заперечення збройної агресії РФ та глорифікацію російських загарбників. Про це повідомив речник СБУ.



«На сторінках власного Телеграм-каналу він називав збройну агресію Росії "громадянською війною" в Україні та вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу. Також фігурант репостив публікації та коментарі пресслужби РПЦ, де виправдовували захоплення частини території нашої держави та героїзували російських окупантів», — пояснили у СБУ.



При цьому клірик регулярно розповсюджував авторські коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття віруючих різних конфесій.



Для маскування своїх дій протоієрей писав у соцмережах під вигаданим псевдонімом. Крім того, клірик поширював прокремлівські наративи під час проповідей та особистого спілкування з представниками релігійної громади.



З огляду на повну співпрацю зі слідством йому призначено покарання у вигляді 2 років позбавлення волі. Варто зазначити, що представники московського патріархату вже не вперше помічені у колабораціонізмі.



Раніше прокуратура АРК повідомила про підозру протоієрея Сімферопольської та Кримської єпархії УПЦ МП. Його дії кваліфіковані як допомога державі-агресору.



Також церковна хористка та дружина настоятеля місцевого храму УПЦ МП у Запорізькій області коригувала повітряні атаки РФ по Запоріжжю та чекала на повну окупацію регіону.



До того ж ексскарбник Києво-Печерської Лаври допомагав чоловікам незаконно перетинати кордон, до того ж служба безпеки проводила слідчі дії на території Почаївської Успенської Лаври УПЦ МП у рамках кримінального провадження про причетність керівництва Лаври до розпалювання національної ворожнечі та ненависті.