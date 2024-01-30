В Авдеевке от российской атаки погибла женщина, повреждены жилые дома

Российские оккупанты ударили по Авдеевке Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты ударили по Авдеевке Донецкой области сегодня, 30 января. В результате обстрела один человек погиб. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Около 10 утра россияне обстреляли Авдеевку из артиллерии, попали в частный дом. Погибла 47-летняя женщина» — написал он.





По уточненной информации, повреждены несколько частных домов и многоэтажка.



На месте работают представители местных властей, полиция и спасатели.



В А

Напомним, за 29 января россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, нанося удары по жилым домам мирных граждан и гражданской инфраструктуре.