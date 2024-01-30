В Авдіївці від російської атаки загинула жінка, пошкоджено житлові будинки

Російські окупанти вдарили по Авдіївці Донецької області. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти вдарили по Авдіївці Донецької області сьогодні, 30 січня. Внаслідок обстрілу одна людина загинула. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Близько 10-ї ранку росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії, влучили в приватний будинок. Загинула 47-річна жінка», — написав він.





За уточненою інформацією, пошкоджено кілька приватних будинків та багатоповерхівку.



На місці працюють представники місцевої влади, поліція та рятувальники.





Нагадаємо, за 29 січняросіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області , завдаючи ударів по житлових будинках мирних громадян та цивільної інфраструктури.