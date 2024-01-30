За сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области

Обстрелы Донецкой области оккупантами. Фото: Facebook / Филашкин

За прошедшие сутки, 29 января, россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, нанося удары по жилым домам мирных граждан и гражданской инфраструктуре. Об этом информирует глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Елизаветовка и Максимилиановка. В Цукурино Селидовской общины повреждены 6 домов, обстреляны окрестности Кураховской общины. В Мирнограде один человек убит и один ранен, повреждена пристройка в гостиницу и две многоэтажки», — говорится в сообщении.



Также в Лиманской громаде обстреляны Торское, Заречное и окрестности Ямполя, Ямполевки и Тернов. В Константиновке повреждены три частных дома, гараж, газопровод и линия электропередач; еще один дом поврежден в Новомарково.

Обстрелы Донецкой области оккупантами. Фото: Facebook / Филашкин

Отмечается, что в Часовоярской общине повреждены пять частных домов, две многоэтажки, инфраструктурный объект и торговый павильон.



В свою очередь в Северске повреждены три многоэтажки и инфраструктурный объект.



«Всего за сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 89 человек, в том числе 18 детей», — добавил Филашкин.

Обстрелы Донецкой области оккупантами. Фото: Facebook / Филашкин

Напомним, оккупационная армия РФ ударила ракетой по Мирнограду Донецкой области.