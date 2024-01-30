РФ из артиллерии и FPV-дронов обстреляли Часов Яр и Нью-Йорк: три человека ранены

Сегодня, 30 января, Вооруженные силы РФ из артиллерии и FPV-дронов обстреляли Часов Яр и Нью-Йорк Донецкой области. Известно, что три человека получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратурн.



В ведомстве рассказали, что около 09:00 армия РФ ударила по Часовому Яру. В результате российской атаки на одной из улиц частного сектора ранены 45-летний мужчина и 69-летняя женщина. Предварительно, войска России для атаки использовали FPV-дрон.





Кроме того, оккупанты обстреляли поселок Нью-Йорк. Телесные повреждения получил 37-летний местный житель. Удары совершены, вероятно, из артиллерии.



При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).



Напомним, оккупанты ударили по Авдеевке Донецкой области 30 января. В результате обстрела один человек погиб.