Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

РФ з артилерії та FPV-дронів обстріляли Часів Яр і Нью-Йорк: троє людей поранено

30 січня 2024, 14:32

РФ з артилерії та FPV-дронів обстріляли Часів Яр і Нью-Йорк: троє людей поранено

РФ з артилерії та FPV-дронів обстріляли Часів Яр і Нью-Йорк. Фото: прокуратура РФ з артилерії та FPV-дронів обстріляли Часів Яр і Нью-Йорк. Фото: прокуратура

Сьогодні, 30 січня, Збройні сили РФ з артилерії та FPV-дронів обстріляли Часів Яр та Нью-Йорк Донецької області. Відомо, що троє людей отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

У відомстві розповіли, що близько 09:00 армія РФ вдарила по Часовому Яру. Внаслідок російської атаки на одній з вулиць приватного сектору поранено 45-річного чоловіка та 69-річну жінку. Попередньо, війська Росії для обстрілу використали FPV-дрон. 



Крім того, окупанти обстріляли селище Нью-Йорк. Тілесні ушкодження зазнав 37-річний місцевий житель. Удари здійснені, імовірно, з артилерії.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, окупантивдарили по Авдіївці Донецької області 30 січня. Внаслідок обстрілу одна людина загинула.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Події
Війна
Організації
Прокуратура

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:33
В окупованому Маріуполі з'явився «комсомольський рух»
23:17
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 січня
18:53
Обстріл Донецька: «Приліт» біля будівлі, де були військові РФ. Щонайменше один загинув
18:03
В окупованому Донецьку частково припинено теплопостачання через обстріл
17:34
Окупанти у Маріуполі «прибудовують» нові під`їзди до аварійних будинків
15:57
Російські військові розстріляли родину в окупованій Кремінній — ЗМІ
14:23
Калінінський район Донецька потрапив під обстріл: горить машина, є жертви
12:22
У Донецьку пікап на смерть збив двох пішоходів. За кермом, швидше за все, був російський військовий
23:22
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 28 січня
15:47
В окупованому Донецьку травмовано чоловіка через скидання вибухонебезпечного предмета
14:59
Нову групу окупантів помічено в окупованому Криму — АТЕШ
23:11
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 27 січня
20:28
Що Росія робитиме з шахтами Донбасу: Інвестиції чи знищення ►
17:35
У ЗСУ не підтвердили наступ Росії на Харків
15:55
Росія готова воювати в Україні до 2028 року — The Telegraph
15:25
Стратегія США не передбачає повернення захоплених територій України — ЗМІ
15:00
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
14:32
Росіяни відновили наступ під Куп'янськом — ОВА
13:29
В окупованому Маріуполі продають зруйновані квартири за 5 мільйонів російських рублів
11:16
Костянтинівську громаду окупанти обстріляли з артилерії
усі новини
15:33
В окупованому Маріуполі з'явився «комсомольський рух»
14:59
Росіяни вдарили по Мирнограду: з`явилися подробиці російського обстрілу
14:32
РФ з артилерії та FPV-дронів обстріляли Часів Яр і Нью-Йорк: троє людей поранено
14:14
У розвідці Британії нарахували п'ять випадків, коли РФ «бомбила» свої міста
13:38
Росіяни обстріляли Харківщину дронами: двоє людей постраждали, є пошкодження
13:31
Німеччина побоюється ударів ракетами Taurus по Москві
13:24
В Авдіївці від російської атаки загинула жінка, пошкоджено житлові будинки
12:18
Настоятель храму УПЦ МП, який вихваляв Захарченка, Гіві та Моторолу — проведе найближчі роки у в'язниці
11:55
На Тернопільщині троє дітей провалилися під кригу
11:30
ЗСУ знищили російський Су-34 у Луганській області
11:25
За добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області
10:30
У Києві затримали колаборанта: шпигував за Третьою штурмовою бригадою і хотів влаштуватися на оборонний завод
09:59
Військові ССО знищили БМП росіян, яка намагалася вразити українські екіпажі БпАК
09:57
Окупанти пошкодили обладнання «Укренерго» на одній із підстанцій у центральному регіоні
09:33
У Миколаївській області уламки БПЛА влучили у вантажний автомобіль, який перевозив насіння соняшника
09:29
Окупанти вдарили по Мирнограду, влучивши в готель: є жертви та пошкодження
09:00
Запорізьку область атакувало майже півсотні дронів
08:39
У російській Калузі збили дрон: уламок упав на будівлю
08:15
Росія випустила по Херсонській області 272 снаряди: одну людину вбито
08:12
Сили ППО над Україною збили 15 з 35 дронів-камікадзе
усі новини
ВІДЕО
Пожежа на Сумщині після обстрілу окупантів. Фото: ДСНС Рятувальники ліквідували пожежу в Сумській області, яка виникла через обстріл РФ
29 січня, 20:15
Наслідки обстрілу Донецька на проспекті Ілліча. Фото: соцмережі Обстріл Донецька: «Приліт» біля будівлі, де були військові РФ. Щонайменше один загинув
29 січня, 18:53
Наслідки обстрілу у Донецьку. Фото: соцмережі Калінінський район Донецька потрапив під обстріл: горить машина, є жертви
29 січня, 14:23
ДТП у Донецьку. Кадр із відео У Донецьку пікап на смерть збив двох пішоходів. За кермом, швидше за все, був російський військовий
29 січня, 12:22
Що Росія робитиме з шахтами Донбасу: Інвестиції чи знищення ► Що Росія робитиме з шахтами Донбасу: Інвестиції чи знищення ►
27 січня, 20:28
Російська ракета повністю знищила керамічний цех у Слов'янську. Фото: Слов'янська МВА Слов'янськ: російська ракета знищила керамічний цех, пошкоджено житлові будинки, дитячий садок
27 січня, 09:35
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама