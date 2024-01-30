РФ з артилерії та FPV-дронів обстріляли Часів Яр і Нью-Йорк: троє людей поранено

РФ з артилерії та FPV-дронів обстріляли Часів Яр і Нью-Йорк. Фото: прокуратура

Сьогодні, 30 січня, Збройні сили РФ з артилерії та FPV-дронів обстріляли Часів Яр та Нью-Йорк Донецької області. Відомо, що троє людей отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



У відомстві розповіли, що близько 09:00 армія РФ вдарила по Часовому Яру. Внаслідок російської атаки на одній з вулиць приватного сектору поранено 45-річного чоловіка та 69-річну жінку. Попередньо, війська Росії для обстрілу використали FPV-дрон.





Крім того, окупанти обстріляли селище Нью-Йорк. Тілесні ушкодження зазнав 37-річний місцевий житель. Удари здійснені, імовірно, з артилерії.



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).



Нагадаємо, окупантивдарили по Авдіївці Донецької області 30 січня. Внаслідок обстрілу одна людина загинула.