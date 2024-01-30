Угорський прем'єр назвав Україну «серйозною проблемою» для Євросоюзу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна нібито становить загрозу для економіки країн Євросоюзу. Про це повідомила його пресслужба 30 січня.

За словами політика, Україна є «серйозною проблемою» для Європи, незважаючи на війну.

«Війна лише наголошує на важливості України, але навіть без війни Україна є значним викликом для Європи, і їй потрібно зрозуміти, як наближатися до Європейського Союзу», — сказав Орбан.

Він зазначив, що Україна — «величезна країна» і з нею «треба бути дуже обережними». Наближення чи навіть вступ України до ЄС, на його думку, може мати «катастрофічний вплив» на економіки інших членів. Зокрема йдеться про аграрний сектор.

«Ми дуже страждаємо тут, в Угорщині, бо ми є сусідньою країною, як і Польща. Ви у Франції далеко. Ми захищаємо вас, якщо можна сказати. Континент утримує від вас Україну, але рано чи пізно вплив української економіки на Євросоюз дійде і до Франції. І ви страждатимете так само, як і ми», — запевнив французького журналіста Орбан.

Він закликав членів ЄС бути «дуже згуртованими» та «чітко пояснювати» Україні, після яких кроків можна наблизитися до європейських ринків. Угорський прем'єр пояснив, що українське сільськогосподарське виробництво є набагато дешевшим.

«Ми не можемо конкурувати з ними і ми руйнуємо наші фермерські громади. Ми не можемо цього робити, українці мають це зрозуміти», — заявив політик.

Він додав, що Єврокомісія має захищати інтереси європейських фермерів, а не українців.

Раніше повідомлялося, що Угорщина продовжуватиме мати відносини з Росією, оскільки має турбуватися про власні інтереси. Також угорські політики впевнені, що припинення контактів із Кремлем «вб'є надію на світ».