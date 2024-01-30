В центре Москвы загорелось здание комитета КПРФ

Сегодня днем, 30 января, в центре Москвы вспыхнул пожар. Речь идет о здании, где находится офис Московского городского комитета Коммунистической партии РФ (КПРФ) и и музей пожарной охраны. Об этом передают российские СМИ.



Как отмечается, возгорание произошло на втором этаже здания по адресу улица Гиляровского, 29 на площади 10 квадратных метров.



К месту возгорания прибыли пожарные машины, из здания эвакуировали несколько человек.



Пожар был ликвидирован, информации о пострадавших и погибших нет.



Напомним, в городе Арамиле Свердловской области РФ произошел пожар ночью 29 января. Речь идет о возгорании производственно-складского помещения.