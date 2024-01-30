У центрі Москви спалахнула будівля комітету КПРФ

Сьогодні вдень, 30 січня, у центрі Москви спалахнула пожежа. Йдеться про будинок, де знаходиться офіс Московського міського комітету Комуністичної партії РФ (КПРФ) та музей пожежної охорони. Про це повідомляють російські ЗМІ.



Як зазначається, спалах стався на другому поверсі будівлі за адресою вулиця Гіляровського, 29 на площі 10 квадратних метрів.



До місця загоряння прибули пожежні машини, з будівлі евакуювали кількох людей.



Пожежу було ліквідовано, інформації про постраждалих та загиблих немає.



Нагадаємо, у місті Арамілі Свердловській області РФ сталася пожежа вночі 29 січня.