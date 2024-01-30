На Херсонщині окупанти скинули з безпілотника вибухівку, загинув чоловік

У Бериславі Херсонської області внаслідок російської атаки із застосуванням безпілотника сьогодні, 30 січня, загинув місцевий житель. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що агресор скинув із дрона вибухівку, що призвело до смертельного поранення мешканця Берислава.

«Російська армія вкотре атакувала Берислав із безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки смертельні поранення отримав місцевий житель. Загиблому було 35 років», — розповіли в адміністрації.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу росіяни випустили по Херсонщині понад 270 снарядів, одну людину вбили.