Владимир Зеленский примет участие в саммите ЕС в формате онлайн — СМИ

Президент Владимир Зеленский в формате онлайн примет участие во внеочередном саммите Евросоюза 1 февраля, на котором будет рассматриваться долгосрочная финансовая поддержка Украины. Об этом во вторник, 30 января, сообщила «Европейская правда» со ссылкой на чиновника ЕС.

«О Зеленском — да, он подсоединится», — заявил собеседник.

Издание напоминает, что во время последнего очередного саммита ЕС в декабре ожидалось персональное участие Владимира Зеленского, однако он также присоединился онлайн.

Главной темой саммита в четверг в Брюсселе будет попытка достичь согласия по пакету финансовой помощи Украине на сумму 50 млрд евро в четыре года, который заблокировал венгерский премьер-министр Виктор Орбан на предыдущем саммите в декабре.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина якобы представляет угрозу для экономики стран Евросоюза.