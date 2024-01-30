Володимир Зеленський візьме участь у саміті ЄС у форматі онлайн — ЗМІ

Президент Володимир Зеленський у форматі онлайн візьме участь у позачерговому саміті Євросоюзу 1 лютого, на якому розглядатиметься довгострокова фінансова підтримка України. Про це у вівторок, 30 січня, повідомила «Європейська правда» із посиланням на чиновника ЄС.

«Про Зеленське — так, він приєднається», — заявив співрозмовник.

Видання нагадує, що під час останнього чергового саміту ЄС у грудні очікувалася персональна участь Володимира Зеленського, проте він також приєднався до онлайн.

Головною темою саміту у четвер у Брюсселі буде спроба досягти згоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 млрд євро на чотири роки, який заблокував угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан на попередньому саміті у грудні.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив , що Україна нібито становить загрозу для економіки країн Євросоюзу.