Жителі Росії скаржаться на глобальний збій у роботі Інтернету — ЗМІ

Жителі Росії скаржаться на глобальний збій у роботі Інтернету. Попередньо, зламалися домени «.ru». Про це повідомив російський телеграм канал Baza.

Серед інших зараз не працюють додатки «Альфа-банку», Ощадбанку, «Тінькофф банку» та інших банків. Відзначаються збої у роботі «Мегафону» та МТС.

Також не провантажуються сторінки маркетплейсів Ozon, Wildberries та Lamoda.

Нагадаємо, 23 січня повідомлялося , що в результаті успішних дій невідомих кіберволонтерів у РФ виник масштабний збій у роботі великого інтернет-провайдера «акадо-телеком». Послугами цієї компанії користуються низка державних структур країни. Наголошувалося, що вказана компанія забезпечує послугами адміністрацію Путіна, ФСБ, ФСТ, органи місцевого самоврядування у Москві та інших регіонах, «Сбербанк» та інші об'єкти.