Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Жителі Росії скаржаться на глобальний збій у роботі Інтернету — ЗМІ

30 січня 2024, 19:10

Жителі Росії скаржаться на глобальний збій у роботі Інтернету — ЗМІ

Жителі Росії скаржаться на глобальний збій у роботі Інтернету — ЗМІ

Жителі Росії скаржаться на глобальний збій у роботі Інтернету. Попередньо, зламалися домени «.ru». Про це повідомив російський телеграм канал Baza.

Серед інших зараз не працюють додатки «Альфа-банку», Ощадбанку, «Тінькофф банку» та інших банків. Відзначаються збої у роботі «Мегафону» та МТС.

Також не провантажуються сторінки маркетплейсів Ozon, Wildberries та Lamoda.

Нагадаємо, 23 січня повідомлялося , що в результаті успішних дій невідомих кіберволонтерів у РФ виник масштабний збій у роботі великого інтернет-провайдера «акадо-телеком». Послугами цієї компанії користуються низка державних структур країни. Наголошувалося, що вказана компанія забезпечує послугами адміністрацію Путіна, ФСБ, ФСТ, органи місцевого самоврядування у Москві та інших регіонах, «Сбербанк» та інші об'єкти.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Росія Інтернет

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:47
У Нідерландах партія ВВВ запропонувала відправити українських переселенців назад
16:50
ЗСУ успішно вразили радіолокаційну станцію військ РФ у Криму — СтратКом
16:50
На Херсонщині окупанти скинули з безпілотника вибухівку, загинув чоловік
15:33
В окупованому Маріуполі з'явився «комсомольський рух»
23:17
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 січня
18:53
Обстріл Донецька: «Приліт» біля будівлі, де були військові РФ. Щонайменше один загинув
18:03
В окупованому Донецьку частково припинено теплопостачання через обстріл
17:34
Окупанти у Маріуполі «прибудовують» нові під`їзди до аварійних будинків
15:57
Російські військові розстріляли родину в окупованій Кремінній — ЗМІ
14:23
Калінінський район Донецька потрапив під обстріл: горить машина, є жертви
12:22
У Донецьку пікап на смерть збив двох пішоходів. За кермом, швидше за все, був російський військовий
23:22
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 28 січня
15:47
В окупованому Донецьку травмовано чоловіка через скидання вибухонебезпечного предмета
14:59
Нову групу окупантів помічено в окупованому Криму — АТЕШ
23:11
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 27 січня
20:28
Що Росія робитиме з шахтами Донбасу: Інвестиції чи знищення ►
17:35
У ЗСУ не підтвердили наступ Росії на Харків
15:55
Росія готова воювати в Україні до 2028 року — The Telegraph
15:25
Стратегія США не передбачає повернення захоплених територій України — ЗМІ
15:00
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
усі новини
19:47
Президент Франції закликав Європу підтримати Україну після скорочення допомоги США
19:10
Жителі Росії скаржаться на глобальний збій у роботі Інтернету — ЗМІ
18:50
Після публікацій у ЗМІ Зеленський не зможе звільнити Залужного — FT
17:47
У Нідерландах партія ВВВ запропонувала відправити українських переселенців назад
17:25
Володимир Зеленський візьме участь у саміті ЄС у форматі онлайн — ЗМІ
16:59
Снайпери ССО знищили групу російських розвідників
16:50
ЗСУ успішно вразили радіолокаційну станцію військ РФ у Криму — СтратКом
16:50
На Херсонщині окупанти скинули з безпілотника вибухівку, загинув чоловік
15:59
У центрі Москви спалахнула будівля комітету КПРФ
15:58
Угорський прем'єр назвав Україну «серйозною проблемою» для Євросоюзу
15:44
У Торську залишилося трохи більше півтори сотні людей: «Білі Янголи» доставляють сюди хліб
15:33
В окупованому Маріуполі з'явився «комсомольський рух»
14:59
Росіяни вдарили по Мирнограду: з`явилися подробиці російського обстрілу
14:32
РФ з артилерії та FPV-дронів обстріляли Часів Яр і Нью-Йорк: троє людей поранено
14:14
У розвідці Британії нарахували п'ять випадків, коли РФ «бомбила» свої міста
13:38
Росіяни обстріляли Харківщину дронами: двоє людей постраждали, є пошкодження
13:31
Німеччина побоюється ударів ракетами Taurus по Москві
13:24
В Авдіївці від російської атаки загинула жінка, пошкоджено житлові будинки
12:18
Настоятель храму УПЦ МП, який вихваляв Захарченка, Гіві та Моторолу — проведе найближчі роки у в'язниці
11:55
На Тернопільщині троє дітей провалилися під кригу
усі новини
ВІДЕО
У Торську немає магазинів та не працює транспорт. Фото: кадр із відео У Торську залишилося трохи більше півтори сотні людей: «Білі Янголи» доставляють сюди хліб
30 січня, 15:44
У захопленому Маріуполі окупанти намагаються відродити радянські традиції. Фото: Маріупольська міська рада В окупованому Маріуполі з'явився «комсомольський рух»
30 січня, 15:33
Пожежа на Сумщині після обстрілу окупантів. Фото: ДСНС Рятувальники ліквідували пожежу в Сумській області, яка виникла через обстріл РФ
29 січня, 20:15
Наслідки обстрілу Донецька на проспекті Ілліча. Фото: соцмережі Обстріл Донецька: «Приліт» біля будівлі, де були військові РФ. Щонайменше один загинув
29 січня, 18:53
Наслідки обстрілу у Донецьку. Фото: соцмережі Калінінський район Донецька потрапив під обстріл: горить машина, є жертви
29 січня, 14:23
ДТП у Донецьку. Кадр із відео У Донецьку пікап на смерть збив двох пішоходів. За кермом, швидше за все, був російський військовий
29 січня, 12:22
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама