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Президент Франции призвал Европу поддержать Украину после сокращения помощи США

30 января 2024, 19:47

Президент Франции призвал Европу поддержать Украину после сокращения помощи США

Европа должна быть готова компенсировать сокращение помощи для Украины со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщило французское издание Le Figaro.

По его словам, если Вашингтон окончательно перестанет помогать Киеву, тогда это станет проблемой европейского континента. В связи с этим он призвал страны быть готовыми оказать необходимы уровень поддержки, чтобы Россия не смогла победить. Соответственно, эта помощь должна происходить в долгосрочной перспективе.

«Мы должны организовать свою работу таким образом, чтобы, если Соединенные Штаты сделают суверенный выбор в пользу прекращения или сокращения этой помощи, это не оказало бы никакого влияния на ситуацию на местах», — заявил Эммануэль Макрон.

Заявление было сделано в шведской столице — Стокгольме. Туда французский президент прибыл на встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Оба лидера заявили, что разделяют желание «сближаться», чтобы вместе производить вооружением и тем самым помогать Украине.

В феврале Эммануэль Макрон собирается посетить Украину, где затронет тему обороны. Когда именно это произойдет — пока что не известно.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский в формате онлайн примет участие во внеочередном саммите Евросоюза 1 февраля, на котором будет рассматриваться долгосрочная финансовая поддержка Украины.

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