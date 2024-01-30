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Президент Франції закликав Європу підтримати Україну після скорочення допомоги США

30 січня 2024, 19:47

Президент Франції закликав Європу підтримати Україну після скорочення допомоги США

Європа має бути готовою компенсувати скорочення допомоги для України з боку Сполучених Штатів Америки. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє французьке видання Le Figaro.

За його словами, якщо Вашингтон остаточно перестане допомагати Києву, це стане проблемою європейського континенту. У зв'язку з цим він закликав країни бути готовими надати потрібний рівень підтримки, щоб Росія не змогла перемогти. Відповідно, ця допомога має відбуватися у довгостроковій перспективі.

«Ми повинні організувати свою роботу таким чином, щоб, якщо Сполучені Штати зроблять суверенний вибір на користь припинення або скорочення цієї допомоги, це не вплинуло б на ситуацію на місцях», — заявив Еммануель Макрон.

Заява була зроблена у шведській столиці — Стокгольмі. Туди французький президент прибув на зустріч із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Обидва лідери заявили, що поділяють бажання «зближуватися», щоб разом виробляти озброєння і тим самим допомагати Україні.

У лютому Еммануель Макрон збирається відвідати Україну, де торкнеться теми оборони. Коли саме це станеться, поки що не відомо.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський у форматі онлайн візьме участь у позачерговому саміті Євросоюзу 1 лютого, на якому розглядатиметься довгострокова фінансова підтримка України.

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