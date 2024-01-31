Російські окупанти вбили мешканця Авдіївки та поранили ще дев'ятьох цивільних у Донецькій області

Минулої доби, 30 січня, росіяни знову атакували мирних жителів Донецької області, поранивши дев'ятьох людей і вбивши одного жителя Авдіївки. Про це написав у себе в Telegram голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 30 січня росіяни вбили 1 мешканця Донбасу – в Авдіївці. Ще 9 людей в області за добу зазнали поранень», — заявив голова Донецької ОВА.



За словами Філашкіна, у Покровську було поранено шістьох людей, двоє в Часовому Яру і ще один житель Нью-Йорка отримав травми після обстрілу окупаційної армії.



Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи на сьогодні становить 1848 осіб убитими та 4527 – пораненими.



Нагадаємо, у Мирнограді Донецької області після нічного ракетного удару по території готелю загинув чоловік, який проїжджав повз велосипед.