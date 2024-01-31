Житель Сум получал по 2000 гривен за информацию для прорыва ДРГ в области

СБУ задержала агента ФСБ, готовившего прорыв российских ДРГ на Сумщину, который получал от оккупантов на карту около 2000 грн. за каждую проверенную информацию. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Коллаборант пытался выявить локацию наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения ВСУ, задействованных в защите приграничных районов области.



Он фиксировал позиции ВСУ под видом телефонных разговоров. По имеющимся данным, оккупанты надеялись использовать информацию от агента для осуществления прицельных ракетно-артиллерийских ударов по военным объектам ВСУ, а также для подготовки маршрутов прорыва российских ДРГ на приграничные районы Сумщины.

Переписка коллаборанта с оккупантами. Фото: СБУ

«Задержанным оказался 54-летний житель Сумы, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в августе 2023 года. В поле зрения ФСБ он попал из-за распространения прокремлевских комментариев на своей странице в "Одноклассниках". После вербовки агент коммуницировал со своим российским куратором через анонимный чат в мессенджере. Также по этому каналу он направлял агрессору фотоотчёты с текстовым описанием украинских объектов», — говорится в сообщении.



В прокуратуре отметили, что коллаборант посылал информацию своему куратору с помощью одного из мессенджеров. За каждую проверенную локацию он получал на карту около 2000 грн.



Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение. Ранее стало известно, что настоятель одного из храмов Винницкой епархии УПЦ МП, который восхвалял террористов Захарченко, Гиви и Моторолу проведет два года в тюрьме.