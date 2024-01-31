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Мешканець Сум отримував по 2000 гривень за інформацію для прориву ДРГ в області

31 січня 2024, 11:40

Мешканець Сум отримував по 2000 гривень за інформацію для прориву ДРГ в області

СБУ затримала агента ФСБ, який готував прорив російських ДРГ на Сумщину та який одержував від окупантів на картку близько 2000 грн за кожну перевірену інформацію. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Колаборант намагався виявити локацію найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ, задіяних у захисті прикордонних районів області.

Він фіксував позиції ЗСУ під виглядом телефонних розмов. За даними СБУ, окупанти сподівалися використовувати інформацію для здійснення прицільних ракетно-артилерійських ударів по військових об'єктах ЗСУ, а також для підготовки маршрутів прориву російських ДРГ на прикордонні райони Сумщини.

Листування колаборанта з окупантами. Фото: СБУ

«Затриманим виявився 54-річний мешканець Суми, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у серпні 2023 року. У поле зору ФСБ він потрапив через поширення прокремлівських коментарів на своїй сторінці в "Однокласниках". Після вербування агент комунікував зі своїм російським куратором через анонімний чат у месенджері. Також цим каналом він надсилав агресору фотозвіти з текстовим описом українських об'єктів», — йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що колаборант надсилав інформацію своєму куратору за допомогою одного з месенджерів. За кожну перевірену локацію він отримував на картку близько 2000 грн.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення. Раніше стало відомо, що настоятель одного із храмів Вінницької єпархії УПЦ МП, який вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу проведе два роки у в'язниці.

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