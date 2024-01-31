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Местный житель Нью-Йорка получил ранение после обстрела РФ

31 января 2024, 12:24

Местный житель Нью-Йорка получил ранение после обстрела РФ

Эвакуация из Нью-Йорка. Фото: кадр из видео Эвакуация из Нью-Йорка. Фото: кадр из видео

Сегодня, 31 января, российская армия еще раз обстрелял Нью-Йорк Бахмутского района, в результате которого пострадал человек. Видео спасения опубликовало главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.

«Торецкие спасатели немедленно выехали на место происшествия. По приезду было установлено, что получил ранение мужчина 1987 г.р., нуждавшийся в неотложной медицинской помощи», — рассказали спасатели.

Сотрудники ГСЧС транспортировали пострадавшего в лечебное учреждение Константиновки, где ему оказали помощь медицинские работники.

Ранее армия России 13 раз открывала огонь по жилому сектору в Донецкой области, разрушив и повредив десятки домов и объекты инфраструктуры.

Напомним, россияне также атаковали мирных жителей Донецкой области, ранив девять человек и убив одного жителя Авдеевки.

Оккупанты также ударили двумя ракетами по центральной части города Покровска, в результате обстрела повреждены пять многоквартирных домов, ранения получили шесть местных жителей. 

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