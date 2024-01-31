Армия РФ за сутки атаковала с помощью артиллерии и дронов более 30 домов в 11 населенных пунктах Донецкой области

Разрушенные дома в Донецкой области после обстрелов РФ. Фото: Донецкая ОВА

Армия России 13 раз открывала огонь по жилому сектору в Донецкой области, разрушив и повредив десятки домов и объекты инфраструктуры. Об этом говорится в отчете полиции Донецкой области.



«Под обстрелом находились 11 населенных пунктов: города Авдеевка, Константиновка, Курахово, Покровск, Часов Яр, поселки Нью-Йорк, Удачное, села Бердичи, Новопокровское, Предтечино, Ставки», — объяснили в правоохранительных органах.



Согласно управлению полиции Донецкой области, РФ применила ракеты, дроны, РСЗО «Град» и артиллерию для атаки на мирных граждан.

Разрушенные дома в Донецкой области после обстрелов РФ. Фото: ГСЧС

Предварительно повреждены 47 гражданских объектов – 30 жилых домов, церковь, два предприятия, транспортный объект, хозяйственные сооружения, а также газопровод.



В Авдеевке россияне убили одного местного жителя. В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Георгиевка и Максимилиановка.



По Очеретиному противник нанес ракетный удар. В Курахово повреждены две пятиэтажки и детсад. По Покровску россияне также выпустили две ракеты - ранены 6 человек.



«В Удачном повреждены 5 домов. В Лиманской громаде повреждена церковь в Ставках, обстреляны Торское и Заречное. В Константиновке повреждены 4 дома, хозяйственная постройка и газопровод», — заявили в Донецкой ОВА.

Результат атаки РФ на мирных граждан в Донецкой области. Фото: Нацполиция

В Часовоярской общине ранены два человека, повреждены шесть домов. Уже известно, что в Нью-Йорке ранен гражданский, повреждены 13 домов и два инфраструктурных объекта.



Поврежден дом в Серебрянке Северской громады. Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, а с линии фронта были эвакуированы 97 человек, в том числе 15 детей.



Напомним, вчера, 30 января, около 22:40 в результате атаки беспилотниками по жилым кварталам Харькова произошло несколько очагов возгорания в разных районах города.