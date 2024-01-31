Военные чиновники в Донецкой области присвоили почти 5 млн гривен боевых выплат — ГБР

Чиновников воинской части в Донецкой области будут судить за присвоение почти 5 миллионов гривен боевых выплат. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

«Работники ГБР завершили расследование в отношении командира одной из воинских частей в Донецкой области и четырех его подчиненных, которые насчитывали «боевые» выплаты военным подразделениям, которые не несли службу на передовой. Обвинительные акты направлены в суд», — говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, командир части вместе с подчиненными разработали схему присвоения доли «боевых» доплат военным своего подразделения.

Обвиняемые включили в списки для выплат 9 военнослужащих части, которые фактически не участвовали в боевых действиях и вообще находились за пределами Донецкой области.

В течение 7 месяцев военнослужащие ежемесячно безосновательно получали по 100 тысяч гривен. Часть средств, якобы в качестве благотворительной помощи для своего подразделения, они перечисляли на указанный командованием карточный счет.

Так, по данным Государственного бюро расследований, с марта по сентябрь 2022 года сумма нанесенного государству ущерба составила почти 5 миллионов гривен.

Участникам преступной схемы грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГБР провели обыски в испанской недвижимости бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Одессы Евгения Борисова. Против бывшего военкома возбуждено уголовное производство по нескольким статьям по фактам незаконного обогащения. ГБР задержало экс-чиновника в июле 2023 года, суд поместил его под стражу.