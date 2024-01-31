Військові чиновники на Донеччині привласнили майже 5 млн гривень бойових виплат — ДБР

Чиновників військової частини на Донеччині судитимуть за присвоєння майже 5 мільйонів гривень бойових виплат. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

«Працівники ДБР завершили розслідування щодо командира однієї з військових частин у Донецькій області та чотирьох його підлеглих, які нараховували «бойові» виплати військовим підрозділам, які не несли службу на передовій. Обвинувальні акти направлені до суду», — йдеться у повідомленні.

Як зазначають у відомстві, командир частини разом із підлеглими розробили схему присвоєння частки «бойових» доплат військовим свого підрозділу.

Обвинувачені включили до списків для виплат 9 військовослужбовців частини, які фактично не брали участі у бойових діях та взагалі перебували за межами Донецької області.

Упродовж 7 місяців військовослужбовці щомісяця безпідставно отримували по 100 тисяч гривень. Частину коштів, нібито як благодійну допомогу для свого підрозділу, вони перераховували на зазначений командуванням картковий рахунок.

Так, за даними Державного бюро розслідувань, з березня по вересень 2022 року сума завданих державі збитків становила майже 5 мільйонів гривень.

Учасникам злочинної схеми загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що співробітники ДБР провели обшуки в іспанській нерухомості колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Одеси Євгена Борисова. Проти колишнього військкома порушено кримінальне провадження за кількома статтями за фактами незаконного збагачення. ГБР затримало екс-чиновника у липні 2023 року, суд помістив його під варту.