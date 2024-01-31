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Крым: очевидцы сообщают о пожаре в районе аэродрома Бельбек

31 января 2024, 17:58

Крым: очевидцы сообщают о пожаре в районе аэродрома Бельбек

В Крыму сегодня слышны взрывы. Фото: Крымский ветер/ Telegram В Крыму сегодня слышны взрывы. Фото: Крымский ветер/ Telegram

На территории временно оккупированного Крыма сегодня раздаются взрывы. Очевидцы утверждают, что работает противовоздушная оборона. Об этом сообщают крымские телеграм-каналы.

Около 15:50 очевидцы взрывы слышали в районе городов Севастополь и Саки. В частности, они утверждали о взрывах в Гвардейском и стрельбе в Феодосии.

Перед этим оккупационная «власть» объявила воздушную тревогу на территории Севастополя. Позже начали появляться кадры с запуском ракет и поднятием авиации.

Около 16:43, как пишет «Крымский ветер», очевидцы сообщили о мощных взрывах в Севастополе, а также Сакском районе. В частности, появились кадры дыма в небе над поселком Гвардейское Симферопольского района.

Позже взрывы прогремели еще и Щелкино, которое расположено на Керченском полуострове, а в Северной части Севастополя что-то начало гореть.

В 16:56 оккупанты подняли авиацию в небо, чтобы «спасти ее от ударов по аэродромам».

Очевидцы сообщили, что начался пожар в районе аэродрома Бельбек. Туда выехало много пожарных машин.

«В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, сбита воздушная цель», — написал в Телеграм «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, 17 января в Евпаторийском районе Крыма были слышны взрывы. Ранее в оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу, а также перекрыли движение по Крымскому мосту.

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