Крим: очевидці повідомляють про пожежу у районі аеродрому Бельбек

У Криму сьогодні чути вибухи. Фото: Кримський вітер/ Telegram

На території тимчасово окупованого Криму сьогодні лунають вибухи. Очевидці стверджують, що працює протиповітряна оборона. Про це повідомляють кримські телеграм-канали.

Близько 15:50 очевидці чули вибухи в районі міст Севастополь і Саки. Зокрема, вони стверджували про вибухи у Гвардійському та стрілянину у Феодосії.

Перед цим окупаційна «влада» оголосила повітряну тривогу на території Севастополя. Пізніше почали з'являтися кадри із запуском ракет та підняттям авіації.

Близько 16:43, як пише «Кримський вітер», очевидці повідомили про потужні вибухи в Севастополі, а також Сакському районі. Зокрема, з'явилися кадри диму в небі над селищем Гвардійське Сімферопольського району.

Пізніше вибухи пролунали ще й Щолкіне, яке розташоване на Керченському півострові, а в Північній частині Севастополя щось почало горіти.

О 16:56 окупанти підняли авіацію в небо, щоб «врятувати її від ударів по аеродромах».

Очевидці повідомили, що розпочалася пожежа в районі аеродрому Бельбек. Туди виїхало багато пожежних машин.

«У Севастополі працює система ППО. За попередніми даними, збито повітряну ціль», — написав у Телеграм «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв.

Нагадаємо, 17 січня в Євпаторійському районі Криму було чути вибухи. Раніше в окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу, а також перекрили рух Кримським мостом.