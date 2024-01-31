В районе Авдеевки линия столкновения почти не движется — ВСУ

Российские оккупанты продолжают попытки полного окружения Авдеевки Донецкой области, однако вместо успехов получают колоссальные потери. Об этом заявил начальник службы связей с общественностью 47-й бригады «Магура» Дмитрий Лазуткин в эфире Еспресо.TV 31 января.

По его словам, потери у противника есть как в технике, так и в живой силе. 47-я бригада «Магура» продолжает вести боевые действия на северном фланге Авдеевки, рядом с населенными пунктами Степовое и Бердичи. Оккупанты получают отпор.

«Сопротивляемся оккупантам, сдерживая их нашествие. Противник не прекращает ракетные атаки и пуски УАБ. Довольно плотно работает их артиллерия, интенсивность огня не снижается. Бронированная техника оккупантов поддерживает атаки, и пехота пытается пробиться и нащупать слабые места в нашей обороне. Но пока агрессору это не удается, и надеюсь, что не удастся», — заявил Дмитрий Лазуткин.

В то же время, как заявляет начальник службы связей с общественностью, линия боевого столкновения в районе Авдеевки фактически не двигается, что говорит о хорошей обороне со стороны ВСУ.

«Россияне несут огромные потери, и такая тенденция сохраняется в течение нескольких месяцев. Можно говорить, что оборона Авдеевки является эффективной. Потому что противник теряет много единиц техники и живой силы», — подытожил Дмитрий Лазуткин.

Напомним, за прошедшие сутки в результате российских обстрелов в Авдеевке погиб один местный житель.