У районі Авдіївки лінія зіткнення майже не рухається — ВСУ

Російські окупанти продовжують спроби повного оточення Авдіївки Донецької області, проте замість успіхів одержують колосальні втрати. Про це заявив начальник служби зв'язків із громадськістю 47-ї бригади «Магура» Дмитро Лазуткін в ефірі Еспресо.TV 31 січня.

За його словами, втрати противника є як у техніці, так і в живій силі. 47-а бригада «Магура» продовжує вести бойові дії на північному фланзі Авдіївки, поряд із населеними пунктами Степове та Бердичі. Окупанти одержують відсіч.

«Опираємося окупантам, стримуючи їхню навалу. Противник не припиняє ракетні атаки та пуски КАБ. Досить щільно працює його артилерія, інтенсивність вогню не знижується. Броньована техніка окупантів підтримує атаки, і піхота намагається пробитися та намацати слабкі місця у нашій обороні. Але поки що агресору це не вдається, і сподіваюся, що не вдасться», — заявив Дмитро Лазуткін.

У той же час, як заявляє начальник служби зв'язків із громадськістю, лінія бойового зіткнення в районі Авдіївки фактично не рухається, що говорить про хорошу оборону з боку ЗСУ.

«Росіяни зазнають величезних втрат, і така тенденція зберігається протягом кількох місяців. Можна казати, що оборона Авдіївки є ефективною. Тому що противник втрачає багато одиниць техніки та живої сили», — підсумував Дмитро Лазуткін.

Нагадаємо, минулої доби в результаті російських обстрілів в Авдіївці загинув один місцевий житель.