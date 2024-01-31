Одна женщина погибла, двое ранены из-за российского обстрела Торецка и Цукурино

В Донецкой области под российские обстрел 31 января попали Торецк и Цукурино. Фото: Донецкая областная прокуратура

Российские войска вечером 31 января обстреляли Торецк и Цукурино управляемой авиабомбой и реактивной артиллерией — погибла пенсионерка, еще две женщины ранены. Об этом сегодня сообщили глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин и Донецкая областная прокуратура.

Отмечается, что 31 января, в 15:25, войска РФ нанесли авиаудар по Торецку. По предварительным данным, населенный пункт оккупанты атаковали с использованием управляемой авиабомбы УАБ-500. Под прицел агрессора попал квартал с плотной жилой застройкой. Двое соседок в возрасте 36 и 64 лет, которые пили чай в квартире одной из них, получили контузии.

В 16:16 оккупанты, вероятно, из РСЗО «Ураган», обстреляли село Цукурино Покровского района. В результате попадания снарядов в частный дом погибла 70-летняя женщина.

Также отмечается, что средствами поражения повреждены жилые многоэтажные и частные дома, два сельхозпредприятия, автобус, амбулатория и линии электропередач.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 30 января, россияне вновь атаковали мирных жителей Донецкой области, ранив девять человек и убив одного жителя Авдеевки.