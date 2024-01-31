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Одна жінка загинула, двох поранено через російський обстріл Торецька і Цукурино

31 січня 2024, 20:50

Одна жінка загинула, двох поранено через російський обстріл Торецька і Цукурино

У Донецькій області під російський обстріл 31 січня потрапили Торецьк та Цукурино. Фото: Донецька обласна прокуратура У Донецькій області під російський обстріл 31 січня потрапили Торецьк та Цукурино. Фото: Донецька обласна прокуратура

Російські війська ввечері 31 січня обстріляли Торецьк і Цукуріно керованою авіабомбою та реактивною артилерією — загинула пенсіонерка, ще двох жінок поранено. Про це сьогодні повідомили голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін та Донецька обласна прокуратура .

Зазначається, що 31 січня, о 15:25, війська РФ завдали авіаудару по Торецьку. За попередніми даними, населений пункт окупанти атакували з використанням керованої авіабомби КАБ-500. Під приціл агресора потрапив квартал із щільною житловою забудовою. Двоє сусідок у віці 36 та 64 років, які пили чай у квартирі однієї з них, отримали контузії.

О 16:16 окупанти, ймовірно, із РСЗВ «Ураган», обстріляли село Цукурино Покровського району. Внаслідок влучення снарядів у приватний будинок загинула 70-річна жінка.

Також зазначається, що засобами ураження пошкоджено житлові багатоповерхові та приватні будинки, два сільгосппідприємства, автобус, амбулаторію та лінії електропередач.

Раніше повідомлялося, що минулої доби, 30 січня, росіяни знову атакували мирних жителів Донецької області, поранивши дев'ятьох людей і вбивши одного жителя Авдіївки.

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