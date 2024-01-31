В Воздушных силах ВСУ подтвердили удары по аэродрому Бельбек в Крыму

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram подтвердил работу по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму. Ранее о ракетной атаке сообщали сами оккупанты.

«А вы знали, что в составе Воздушных сил ВСУ есть 204-я Севастопольская бригада тактической авиации? Так вот, ее штатное место базирования — аэродром Бельбек! Украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром. А сейчас спасибо всем, кто присоединился к очищению Крыма от российского присутствия!», — написал он.

Других подробностей о взрывах на аэродроме командующий ВС не привел.

Между тем минобороны РФ объявило об уничтожении якобы 17 украинских ракет над акваторией Черного моря и еще трех над Крымом.

Россияне утверждают, что обломки ракет упали на территорию воинской части в районе Любимовки, повреждений авиационной техники вроде бы нет.

Напомним, сегодня в Крыму раздались взрывы в районе городов Севастополь и Саки.